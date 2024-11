Lotta allo spaccio, la polizia locale ha denunciato un pusher e segnalato 15 persone

Un pusher denunciato, 15 persone, tra cui due studentesse, segnalate alle Prefettura per consumo abituale di sostanza stupefacente e 40 soggetti identificati. È questo l’esito di una nuova capillare operazione di contrasto allo spaccio messa in atto dalla polizia locale di Vicenza nei giorni scorsi nella zona del Quadrilatero e in centro storico. Ad occuparsene sono stati gli uomini del settore operativo di polizia giudiziaria: Nos, squadra antidegrado e unità cinofila antidroga.Un primo controllo è avvenuto in piazzetta San Biagio, dove era stata segnalata la presenza di giovani che facevano uso di droga. Gli agenti hanno identificato cinque ragazzi che si sono subito dimostrati insofferenti al controllo. È entrato quindi in azione Aria, il cane dell’unità cinofila, che ha permesso di individuare della sostanza stupefacente addosso a tre giovani, segnalati alla Prefettura.Una seconda operazione è stata effettuata tra Campo Marzo e via Gorizia, dove la polizia locale ha rilevato uno scambio sospetto tra due persone. Fermato, il presunto acquirente di droga ha consegnato agli agenti tre dosi di eroina, facendo scattare l’intervento sullo spacciatore che, condotto al distaccamento di Campo Marzo, è stato perquisito. L’intervento ha permesso di rinvenire 320 euro, somma sequestrata in quanto ritenuta provento dell’attività illecita. Il pusher è stato denunciato.Un successivo controllo di 30 persone effettuato nell’area del Quadrilatero, tra piazzale Bologna, viale Milano e via Firenze, ha portato al sequestro di alcune dosi di marijuana e hashish e alla segnalazione di 12 persone alla Prefettura.Un’ultima attività si è concentrata all’esterno di alcune scuole superiori della città, dopo la segnalazione di genitori: due studentesse sono state trovate in possesso di hashish e per questo sono state segnalate alla Prefettura.