Boom di positivi nell’Ulss 8

Anche in ULSS 8 Berica continuano a crescere il numero di nuovi positivi, con 1.476 casi registrati nell’ultima settimana, e di pazienti Covid

«Stiamo mettendo in campo tutte le risorse possibili per far fronte a questa nuova ondata – sottolinea la dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina, Direttore Generale dell’ULSS 8 Berica -, cercando di salvaguardare il più possibile le attività ordinarie e gestendo in parallelo la campagna di vaccinazione, che non può assolutamente rallentare. Anzi è proprio dall’adesione della popolazione al richiamo che dipenderà l’andamento dell’epidemia nelle prossime settimane. Da questo e naturalmente dal rispetto delle fondamentali misure di prevenzione. Il momento è molto delicato, è importante che tutti i cittadini dimostrino il proprio senso civico. Dobbiamo tutti rispettare quelle precauzioni basilari che ormai ben conosciamo, a partire dall’uso della mascherina. E mi auguro sempre che anche chi non si è ancora vaccinato cambi finalmente idea».

Proprio dall’andamento della campagna di vaccinazione nell’ULSS 8 Berica arrivano gli unici dati confortanti del momento: complessivamente sono 75.809 le terze dosi già somministrate, con un tasso di copertura (contando anche le prenotazioni) arrivato al 71% per gli over 80 (con 21.594 somministrazioni già effettuate), al 66,4% nella classe di età tra i 70 e i 79 anni (con 14.113 somministrazioni) e al 62,5% tra i sessantenni (16.275 somministrazioni). E numeri importanti sono stati già raggiunti anche per il richiamo tra i quarantenni (53,3% e 18.061 somministrazioni) e nelle fasce di età al di sotto dei 40 anni (19,6%% e 6.766 prenotazioni).

Significativo è anche l’incremento registrato nella somministrazione delle prime dosi: sono state ben 2.657 dal 1 dicembre ad oggi, anche sotto la spinta delle nuove normative sul Green Pass.

Si ricorda che, per i cittadini di Vicenza e provincia che intendono prenotare la “terza dose” di vaccino anti Covid, è possibile accedere al portale dell’Ulss 8 Berica al seguente link: https://vaccinicovid.regione.veneto.it/ulss8. Inserendo il proprio codice fiscale e le ultime sei cifre della tessera sanitaria il sistema presenterà la prima data utile prenotabile.

L’Azienda invita i cittadini a consultare il proprio sito Internet www.aulss8.veneto.it per eventuali aggiornamenti sugli orari di apertura dei Centri di Vaccinazione di Popolazione.