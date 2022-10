BOLZANO VICENTINO – Trentenne trovata morta in casa stroncata da un malore

Nella giornata di martedì, una 30enne di Bolzano Vicentino, originaria di Altavilla, è stata trovata morta nella sua abitazione, probabilmente stroncata da un malore. Sara Venturini, questo il nome della defunta, che ha lasciato nello sconforto la famiglia. Secondo quanto appreso, la giovane avrebbe avuto un malore mentre si trovava in bagno dell’appartamento dove viveva con il compagno. Trovata proprio dall’uomo, è stato lui a chiamare gli immediati soccorsi, ma a nulla è valso l’arrivo del Suem 118: per Sara non c’era più nulla da fare. L’autopsia rivelerà quali sono le cause che hanno portato all’arresto cardiaco.