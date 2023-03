Body cam polizia locale, prosegue l’iter amministrativo per regolamentare i dispositivi a servizio della sicurezza

Prosegue l’iter per l’introduzione delle body cam tra i dispositivi in dotazione degli agenti della polizia locale.L’amministrazione comunale sta procedendo con la richiesta all’Ispettorato del lavoro di autorizzazione per l’utilizzo delle medesime, come previsto dallo Statuto dei lavoratori, dopo il mancato accordo aziendale con le organizzazioni sindacali.”Riteniamo che per realizzare al meglio gli obiettivi di sicurezza urbana dell’amministrazione sia opportuno dotare il personale della polizia locale di body cam – spiegano il sindaco e il consigliere delegato allo sviluppo di progetti per la sicurezza – sia per la raccolta di prove nell’ambito delle attività di polizia giudiziaria, sia a tutela degli stessi operatori. L’eventuale via libera da parte dell’Ispettorato del lavoro ci consentirà di introdurre tali dispositivi tra quelli in dotazione agli agenti così da implementare le nuove tecnologie a servizio della sicurezza, dalla videosorveglianza alle fototrappole contro l’abbandono dei rifiuti, dal targa system alle body cam”.L’utilizzo di tali dispositivi, micro-videocamere operative individuali, ha l’obiettivo di documentare situazioni di particolari criticità nell’ambito dell’ordine pubblico, della sicurezza pubblica, della prevenzione, accertamento e repressione dei reati, della tutela della sicurezza urbana ed ambientale nonché dell’incolumità delle persone e soprattutto degli stessi agenti di polizia locale.Una volta ottenuta l’autorizzazione, l’iter amministrativo riprenderà con l’approvazione del disciplinare per l’utilizzo delle body cam e, quindi, con l’adozione della Dpia, la Valutazione d’impatto sulla protezione dei dati, come previsto dal regolamento europeo sulla protezione dei dati personali.