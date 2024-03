Blitz interforze in città: 145 persone identificate

Nel corso della serata di ieri 11 marzo è stato attuato un mirato controllo interforze in varie zone del comune di Vicenza ed in particolare Campo Marzo, Viale Milano, Via Torino e zone limitrofe, Piazzale Bologna, Corso Santi Felice e Fortunato, Viale San Lazzaro.

Si tratta di una strategia condivisa in occasione di specifiche riunioni in Prefettura con la partecipazione dei rappresentati delle forze di polizia e poi attuata con il coordinamento tecnico-operativo del Questore.

Al servizio hanno partecipato circa 20 operatori della Polizia di Stato, con equipaggi della Questura e del Reparto Prevenzione Crimine, dei militari dell’Arma dei Carabinieri e della Polizia Locale di Vicenza.

Sono state identificate 145 persone

di 23 con precedenti penali e/o di polizia

e 54 stranieri; Veicoli controllati: 32; Esercizi pubblici/bar controllati: 1

Operazioni analoghe proseguiranno anche nei prossimi giorni per attuare un controllo stringente e sinergico nel capoluogo di Vicenza, con il concorso di tutte le forze di polizia.