Blitz delle forze dell’ordine in corso a Lonigo

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO – Dal primo pomeriggio di oggi è in corso un blitz interforze nel territorio di Lonigo, sia in centro che nelle frazioni. Oltre agli uomini a terra, è presente anche un elicottero della Guardia di Finanza. Non ci sono ulteriori dettagli per ora, ma pare che il vasto blitz sia collegato agli ultimi episodi di cronaca avvenuti in città, tra cui la rissa con sparatoria tra nomadi avvenuta la scorsa settimana.