Blitz dei carabinieri: 30enne nigeriano arrestato per spaccio, il complice è in fuga

Nella zona di Monticello Conte Otto, i carabinieri hanno scoperto una centrale di spaccio in un’abitazione in strada Marosticana. Arrestato un 30enne di origini nigeriane, John Vincent, già noto alle forze dell’ordine. Il suo coinquilino, A.O.F., immigrato irregolare, è riuscito invece a far perdere le proprie tracce nella campagna circostante, nonostante le ricerche con l’elicottero: l’uomo è stato quindi denunciato per spaccio e resistenza a pubblico ufficiale. Nella retata sono stati sequestrati 4 etti di droga Lo riporta il Giornale di Vicenza.

L’operazione è iniziata quando, nella caserma di via Muggia, è arrivata una soffiata relativa ad un sospetto via vai di persone nell’abitazione in strada Marosticana. La casa è stata tenuta sotto controllo fino a quando non è stata perquisita: sul posto i militari di Vicenza e di Thiene. Suonato il campanello, i due nigeriani non hanno aperto la porta e i carabinieri si sono così introdotti da una finestra, cogliendoli di sorpresa.

I due sono stati fermati e controllati e poi è scattata la perquisizione, tramite la quale sono stati trovati 35 ovuli (pari a quasi 4 etti di eroina), 3 ovuli con 30 grammi scarsi di cocaina, 8 dosi pronte per lo spaccio di cocaina e altre due di eroina, oltre a 6,5 grammi di marijuana, tre piante di canapa, un bilancino di precisione e numeroso materiale per il confezionamento.

Tuttavia, durante l’ispezione, l’immigrato irregolare è riuscito a scappare in un campo di cereali. I carabinieri si sono lanciati all’inseguimento, ma le coltivazioni rendevano impossibile il rintracciamento via terra. Circondata la zona e chiesto aiuto agli elicotteri di Belluno, l’area è stata sorvolata, senza però individuare il fuggiasco, probabilmente fuggito e rifugiatosi da un conoscente.

Intanto, Vincent è stato accompagnato al comando provinciale e poi arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il complice invece è stato denunciato anche per resistenza a pubblico ufficiale.

Probabilmente, i due facevano parte di una rete ben strutturata, in grado di far arrivare in città grandi quantitativi. L’eroina e la cocaina sono state tolte dal mercato e ne verrà controllato il grado di purezza. I test potrebbero fornire informazioni sulla provenienza e sulla destinazione finale della droga.