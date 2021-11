Blitz con unità cinofile: droga nel locale e a casa, nei guai un barista

I militari della Stazione Carabinieri di Montebello Vicentino, nel corso del tardo pomeriggio di ieri hanno svolto controlli in locali, parchi ed esercizi commerciali cittadini, con il supporto delle unità cinofile del Nucleo Carabinieri Cinofili di Torreglia. Oltre a svolgere attività di prevenzione nei parchi i militari hanno svolto controlli nei bar. In particolare in un locale del centro cittadino sono stati rinvenuti grammi di hashish e uno spinello pronto per il consumo in possesso di un dipendente. Gli ulteriori accertamenti hanno permesso di rinvenire altri sette grammi a casa della stessa persona. Quest’ultima, oltre al ritiro della patente di guida, è stata segnalata amministrativamente alla competente Prefettura. Sarà infine valutata la sospensione della licenza del bar.