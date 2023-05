Blitz anti-degrado a Thiene: segnalati due edifici abbandonati, posti di blocco e controlli nei negozi

Si è conclusa nella tarda serata di ieri una ulteriore fase delle Operazioni di Controllo Straordinario del Territorio disposte con Ordinanza dal Questore della Provincia di Vicenza Paolo Sartori nell’ambito del progetto di mantenere costante la presenza delle Forze dell’Ordine su tutto il territorio provinciale.

Le operazioni di controllo del territorio hanno riguardato il Comune di Thiene , interessando, in particolare, alcune aree urbane che le Autorità locali e gli stessi cittadini hanno segnalato essere state teatro di specifici episodi criminali di tipo predatorio e di fenomeni di degrado urbano.

Sono stati ispezionati gli edifici abbandonati dell’ex hotel LA TORRE e l’ex Discoteca TORRINO . Nel corso delle attività di ispezione sono state individuate evidenti tracce significative del fatto che i predetti edifici vengono sistematicamente utilizzati quali bivacchi per senza fissa dimora e, probabilmente, anche per compiere attività illegali . I proprietari, ora, verranno sollecitati dal Questore ad adottare tutti i necessari accorgimenti di difesa passiva al fine di evitare presenze illegali e pericolose per la cittadinanza.

Durante le attività operative sono stati effettuati anche con 3 Posti di controllo lungo le arterie di comunicazione in ingresso ed in uscita dal Comune di Thiene, e controllati 4 Esercizi pubblici.

Complessivamente – nel corso delle varie operazioni di Polizia effettuate con l’impiego di oltre 35 uomini e donne appartenenti alla Questura, ed alla Polizia Locale di Thiene, e con l’intervento del Reparto Prevenzione del Crimine della Polizia di Stato – sono stati controllati 49 autoveicoli e 83 persone, di cui 19 stranieri e 16 con precedenti penali o di Polizia.