BASSO VICENTINO – Trovato con droga nelle mutande: arrestato 24enne al bar

Sabato 4 marzo, a Barbarano Mossano, i militari della locale stazione dei Carabinieri, a seguito di

servizio specifico organizzato unitamente ad una unità cinofila del nucleo carabinieri cinofili di

Torreglia, hanno arrestato S.G., di Barbarano, 24enne, operaio ed incensurato.

Il giovane, dopo un controllo al “Bar Centrale” di Piazza Roma di Barbarano Mossano, a seguito di fiuto del cane antidroga, veniva trovato in possesso di circa 4 gr di hashish confezionato in dosi per la successiva vendita, ed occultato negli indumenti intimi. Successivi accertamenti consentivano ai carabinieri di rintracciare il veicolo di cui era in possesso, in una zona defilata poco distante dal bar. All’interno del veicolo venivano rinvenuti ulteriori 95 gr della stessa sostanza stupefacente, nonché un bilancino di precisione. La perquisizione domiciliare dava invece esito negativo. Il soggetto pertanto veniva tratto in arresto e sottoposto al regime di detenzione domiciliare come disposto dall’Autorità Giudiziaria in attesa dell’udienza di convalida. Nel corso delle operazioni di controllo un altro soggetto coetaneo veniva segnalato alla prefettura quale assuntore ai sensi dell’art 75 del dpr 309/90 perché trovato in possesso di modica quantità dello

stesso stupefacente.