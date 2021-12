BASSO VICENTINO – Scontro fra due mezzi di netturbini: ferito un 45enne

Alle ore 10:30 circa un autocarro Isuzu camion adibito a raccolta della nettezza urbana della Società concessionaria per tale servizio, per motivi in corso di accertamento, durante la manovra di parcheggio in Via dell’Artigianato, Lonigo, è andato a sbattere violentemente con un altro autocarro Iveco, adibito alla raccolta rifiuti urbani parcheggiato nel piazzale. A seguito dell’urto il conducente del mezzo, V. F. italiano di 45 anni, residente a Schio ha riportato diverse lesioni, che in un primo tempo apparivano ben più gravi, venendo trasportato da autolettiga presso l’ospedale di San Bonifacio (VR) con codice di media gravità. Per estrarre il conducente, rimasto incastrato nel mezzo, è intervenuta una squadra dei Vigili del fuoco di Lonigo. Sono tutto in corso, in ragione della particolarità del sinistro, le indagini tecniche sulla funzionalità tecniche del mezzo, la velocità del veicolo al momento del sinistro e la regolarità della massa trasportata.