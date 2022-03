BASSO VICENTINO – Investito da auto pirata, grave 61enne: indagini in corso

Si sta indagando sull’incidente avvenuto sabato mattina alle ore 9.30 ad Agugliaro (Vicenza) in Strada provinciale 38 – via Punta. Roberto Boscardin, 61enne, ex impiegato della BCC di Campiglia (ora Banca delle Terre Venete) ora in pensione e molto conosciuto in paese, è stato investito mentre stava tornando da un giro in bici. Stava provenendo da Vo’ quando, poco dopo la semicurva che porta alla rotatoria con viale Roma è stato investito da un’auto pirata (che sarebbe di colore bianco). Boscardin, originario di Noventa è residente ad Agugliaro. L’auto avrebbe rallentato e poi si sarebbe allontanata secondo un testimone che seguiva l’auto, il quale si è fermato a prestare soccorso. Boscardin è stato ricoverato con gravi traumi (trauma cranico, clavicola e bacino) e avrebbe una prognosi superiore ai 40 giorni. A rendere difficile la ricostruzione il fatto che non siano state subito avvertite le forze dell’ordine, che ora stanno ricostruendo quanto accaduto, avvalendosi anche delle telecamere (presenti ai varchi anche nel territorio di Agugliaro). In questi casi è fondamentale il pronto intervento, dei soccorsi ovviamente, ma anche di polizia locale e carabinieri.