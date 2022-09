BASSO VICENTINO – Fermato in auto con cocaina: arrestato 45enne

Giovedì 15 settembre 2022, alle ore 15.30, ad Alonte (Vicenza) in via Romola, i carabinieri della Stazione di Lonigo (VI), hanno arrestato in flagranza di reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di

spaccio di El Ghazouani Abderrahim, marocchino cinquantaquattrenne, irregolare sul territorio

nazionale e senza fissa dimora, gravato da precedenti.

L’uomo, mentre si trovava alla guida di un’autovettura, sottoposto a controllo di iniziativa è stato

trovato in possesso di n. 7 dosi, adeguatamente confezionate, di sostanza stupefacente del tipo

cocaina del peso complessivo di gr. 7,00.

L’arrestato, al termine delle formalità di rito, veniva accompagnato presso la camera di sicurezza

della Tenenza Carabinieri di Montecchio Maggiore (VI), in attesa dell’udienza di convalida prevista

per la giornata di oggi, come disposto dall’autorità giudiziaria*.

*Arresto convalidato chiesti i termini di difesa, disposto il divieto di dimora nella Provincia di

Vicenza