BASSO VICENTINO – È agli arresti domiciliari, ma spaccia da casa

Intervento dei carabinieri di Sossano ieri in tarda serata in un’abitazione di Orgiano. I militari, in seguito ad alcune segnalazioni in merito ad un via vai di persone, hanno perquisito l’abitazione di A.M., noto pregiudicato, agli arresti domiciliari per diversi reati commessi.

I carabinieri hanno trovato 22 grammi di coca, 32 di hashish, una modica quantità di marijuana, bilancino elettronico di precisione e sacchettini di confezionamento. L’uomo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacente e condotto nel carcere di Vicenza.