BASSO VICENTINO – Controlli sugli alimenti: pesanti sanzioni a negozi etnici fuori norma

Negli ultimi giorni della settimana trascorsa i Carabinieri della Stazione di Noventa Vicentina e quelli del NAS di Padova sono stati impegnati in alcuni controlli a vari esercizi commerciali (alimentari, macellerie, bar e ristoranti) del Basso Vicentino. A fronte di esercizi nei quali non sono state riscontrate alcun tipo di violazioni, ad altri invece sono state comminate pesanti sanzioni amministrative.

E’ il caso per esempio di un bar gestito da cittadini di origine cinese al quale sono state contestati illeciti amministrativi per la mancata indicazione degli allergeni sui prodotti non preimballati esposti alla vendita sulla vetrina del banco refrigerato (2000 euro). All’interno di una macelleria che tratta animali macellati con il rito musulmano invece sono state accertate gravi carenze igienico-sanitarie oltre che strutturali ed inadeguatezza del manuale di autocontrollo HACCP. Contestata la sanzione amministrativa di euro 3000 ed informata l’autorità amministrativa locale per i provvedimenti di competenza (in questo caso il Sindaco del comune di Pojana).

I controlli dei Carabinieri, unitamente ai militari del reparto speciale Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Padova proseguiranno nei prossimi giorni nei comuni della giurisdizione della Stazione di Noventa Vicentina (Asigliano, Pojana Maggiore e Noventa Vicentina)