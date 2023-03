BASSO VICENTINO – Cercano di rubare tonno in scatola per 1.300 euro: il giorno prima ne avevano rubato per 1.400, arrestati

Nella serata del 3 marzo scorso, a Lonigo, i militari della locale Stazione dei Carabinieri, hanno

tratto in arresto in flagranza di reato per furto aggravato 2 soggetti nati in Romania, di 32 e 24 anni.

In particolare i due sono stati sorpresi e messi in fuga dal personale del supermercato IPERLONIGO di Via Preon mentre tentavano di asportare senza pagare merce alimentare (nello specifico tonno in scatola) dal valore di 1300 euro circa. Il personale del supermercato inoltre riferiva ai militari intervenuti che gli stessi il giorno precedente avevano commesso analogo furto, con successo, della stessa merce alimentare. I militari pertanto perlustravano la zona adiacente e riuscivano ad intercettare ed a fermare i malfattori a bordo della loro autovettura. Dalla perquisizione del mezzo si rinveniva la merce asportata il giorno precedente per un valore complessivo di oltre 1400 euro. Gli arrestati quindi, al termine delle procedure di rito, venivano rimessi in libertà così come disposto dall’Autorità Giudiziaria.