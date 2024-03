BASSANO – Risse e pregiudicati: il questore chiude il Coco Bar per due settimane

Mercoledì 20 marzo 2024, gli agenti della Polizia di Stato in servizio al Commissariato di Polizia di Bassano del Grappa (Vicenza) hanno dato esecuzione al provvedimento del Questore della Provincia di Vicenza, Dario Sallustio, che dispone, ex art. 100 T.U.L.P.S., la sospensione con conseguente chiusura temporanea per 15 giorni della licenza del pubblico esercizio “Bar Coco” di Bassano del Grappa, in Piazzale Cadorna nr. 46, gestito da un cittadino cinese di anni 30.

Il provvedimento è stato emesso in considerazione del fatto che dal mese di aprile 2022 ad oggi, le Forze dell’Ordine sono state più volte costrette ad intervenire presso il citato bar per far fronte a ripetute situazioni di pericolo per l’ordine pubblico, quali risse o liti tra clienti vari, ovvero per identificare avventori pregiudicati e/o gravati da precedenti di Polizia.

A seguito dei numerosi controlli effettuati dalle Forze di Polizia presenti sul territorio, si è accertato che l’esercizio pubblico era ritrovo abituale di persone pregiudicate e/o gravate da precedenti di Polizia, la cui frequentazione costituiva fattore di grave pregiudizio per l’ordine e la sicurezza pubblica, costringendo, in tal modo, gli Operatori di Polizia a frequenti controlli ed interventi che li hanno sovente distolti dalle altre attività di controllo del territorio.