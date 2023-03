BASSANO – Riapre il camminamento delle mura del Castello

Riapre al pubblico il prossimo weekend, 4 e 5 marzo 2023, il camminamento del Castello degli Ezzelini con l’annesso corpo di guardia. Si tratta di uno degli angoli più caratteristici della Città dove si possono costeggiare le mura che almeno dal 1150 proteggevano la Chiesa di Santa Maria Assunta e i bassanesi in caso di pericolo. Costruite in ciottoli del Brenta e mattoni, le mura erano organizzate con una cortina esterna e una interna; quest’ultima era dotata di torri di avvistamento, cammino di ronda e merli con feritoie utili a difendere gli arcieri che proteggevano il castello. Oggi il camminamento termina con uno dei punti panoramici più belli della città che guarda il fiume Brenta e il ponte di Palladio.

L’apertura sarà poi effettuata nei giorni di sabato, domenica e festivi fino al prossimo mese di ottobre, dalle ore 10 alle ore 19 (nei mesi di giugno, luglio e agosto dalle ore 11 alle 20). Sarà inoltre possibile prenotare aperture straordinarie per gruppi, scolaresche e chiunque voglia godere della pace e della bellezza di questo luogo.

Poiché il sito del Castello degli Ezzelini è uno dei più importanti luoghi storici e simbolici di Bassano del Grappa, l’Amministrazione comunale in collaborazione con l’Associazione APS MAReA promuovono, oltre all’apertura, momenti di approfondimento storico sulle origini della città e del suo Castello con visite guidate alla Bassano medievale che si svolgono la prima e terza domenica di ogni mese, la prima è quindi già prevista per domenica 5 marzo alle ore 15.30 con un percorso che parte dalla Torre civica, raggiunge il Castello degli Ezzelini, il Ponte degli Alpini, le piazze, Porta Dieda e il ritorno nuovamente in Torre civica. Oltre a queste visite gli operatori di MAReA sono sempre a disposizione per offrire informazioni, chiarimenti e raccontare la storia di questo sito all’interno del corpo di guardia.

Info e prenotazioni: 371 1122121 / didatticamuseo@comune.bassano.vi.it