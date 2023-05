BASSANO – Musica ad alto volume di sera e notte: il Comune fa diventare le multe più salate

L’Amministrazione comunale ha aumentato a 500 euro la sanzione per chi viola il divieto di diffondere musica nella fascia oraria compresa tra le ore 23.30 e le 9.00 del mattino.

La decisione è arrivata in seguito a segnalazioni ed esposti da parte di numerosi cittadini, residenti soprattutto in centro storico, che lamentavano ripetuti episodi di accensione degli impianti di amplificazione oltre le 23.30, in particolare nel fine settimana, turbando in maniera significativa il diritto al riposo e alla quiete pubblica.