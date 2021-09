Bassano, due donne denunciano i loro compagni violenti

Due donne, picchiate dai rispettivi compagni, si sono presentate dai carabinieri per denunciare i rispettivi compagni dopo le angherie subite. Lo riporta il Giornale di Vicenza. Per i due ex fidanzati violenti sono scattati i divieti di avvicinamento alle due donne e ai luoghi da loro frequentati, oltre all’ordine di non mettersi in contatto con loro.

Si tratta di un periodo drammatico, nel Vicentino, per la violenza sulle donne, con due femminicidi avvenuti a distanza di pochi giorni l’uno dall’altro. Altre, come le due 47enni di Bassano, sono riuscite a dire basta e a denunciare i soprusi subiti.

La prima delle due ha chiamato il 112 dopo l’ennesima aggressione patita dal compagno, uno straniero di 28 anni. I due convivevano ma già da tempo l’uomo aveva vessato e picchiato la donna. Lui, che sarebbe un nullafacente, già noto alla polizia, stava con lei probabilmente solo per farsi mantenere. L’ennesimo sopruso, che ha causato le urla della vittima, ha spinto i vicini ad allertare i militari, che valutata la situazione sono riusciti a convincere la donna a sporgere denuncia.

Molto simile il secondo caso: una bassanese, di 47 anni, ha denunciato il compagno straniero di 34 dopo l’ennesima volta in cui lui aveva alzato le mani su di lei. Denunciato l’uomo ai carabinieri di Bassano, il violento ex fidanzato è stato costretto ad allontanarsi dalla donna.