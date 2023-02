BASSANO – Allerta smog: scatta il livello arancione, ecco i divieti

Come da comunicazione di ARPAV, anche in Comune di Bassano del Grappa scatta da oggi, giovedì 16 febbraio 2023, il livello di allerta PM10 di colore Arancio.

Entrano quindi in vigore nuove misure e divieti, come di seguito riportato:

– DIVIETO DI TRANSITO veicolare dalle ore 8.30 alle 18.30 nell’area del territorio comunale (individuata dalla planimetria in allegato) corrispondente al centro storico e al quartiere Angarano fino al limite est di viale Scalabrini. Il divieto coinvolge gli autoveicoli categoria M classificati “Euro 2” alimentati a benzina e gli autoveicoli classificati “Euro 5” ad alimentazione diesel, non adibiti a servizi e trasporto pubblico, oltre che i ciclomotori e i motoveicoli categoria L, classificati “Euro 1”;

– DIVIETO di utilizzare generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo), aventi prestazioni energetiche ed emissive, che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 4 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta con DM 186/2017;

– OBBLIGO nelle 13 ore/giorno consentite in zona climatica E), di ridurre di un ulteriore grado centigrado, portando a massimi di 18°C (+2°C di tolleranza) nelle abitazioni ed edifici pubblici;

– DIVIETO di spandimento di liquami zootecnici e di concimi a base di urea su tutto il territorio comunale, fatti salvi gli spandimenti mediante iniezione o con interramento immediato.

Le nuove misure si aggiungono a quelle già previste per il livello di allerta di colore Verde, in vigore dallo scorso 1 Ottobre 2022 e fino al prossimo 30 Aprile 2023.

Domani, venerdì 17 febbraio, ci sarà l’emissione del nuovo bollettino valevole per i giorni di sabato, domenica e lunedì. Il Dipartimento Regionale Qualità dell’Ambiente di ARPAV ha già comunicato che, viste le condizioni di alta pressione di questi giorni, non si prevedono cambiamenti. Pertanto è molto probabile che il nuovo bollettino confermi il livello Arancio, o addirittura si passi al livello Rosso.