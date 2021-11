Bassano, 25enne trovato con carte di credito rubate e stupefacenti: denunciato

Lunedì sera, un cittadino maliano di 25 anni, D.S., è stato denunciato per essere stato trovato in possesso di due carte di credito, che sono risultate rubate lo scorso 29 settembre ad un cittadino bassanese, e di sostanza stupefacente. Gli agenti di polizia di Bassano hanno fermato il giovane lungo via Beata Giovanna, per un controllo occasionale. L’uomo risultava con un permesso di soggiorno scaduto da un anno e mezzo e, durante la perquisizione, è stato trovato in possesso di un grammo e mezzo di stupefacenti e delle due carte di credito. Lo riporta il Giornale di Vicenza.