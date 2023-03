BASSANESE – Controllo in azienda tessile gestita da cinesi: due denunce e 40 mila euro di multa, attività sospesa

I carabinieri della Compagnia di Bassano del Grappa con quelli Nucleo Carabinieri Ispettorato del

Lavoro di Vicenza, hanno eseguito controlli in esercizi ed aziende il 9 marzo.

All’interno di un laboratorio tessile di Nove (VI) gestito da cittadini cinesi, fra i dieci operai presenti, è stato individuato un cittadino cinese di anni 56, sprovvisto di permesso di soggiorno e per questo motivo è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Vicenza per la violazione alle norme sugli stranieri. Le successive verifiche effettuate nella ditta hanno portato alle denuncia del titolare dell’azienda Y.M. di 53 anni, per aver favorito la permanenza sul territorio italiano il connazionale 56enne, essendo questi privo del permesso di soggiorno. Nella stessa circostanza è stato adottato un provvedimento di sospensione alla stessa attività imprenditoriale per gravi violazioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro con

conseguenti sanzioni amministrative la cui revoca è subordinata al pagamento di € 17.000,00; sono state elevate ulteriori contravvenzioni per varie violazioni amministrative a prescrizioni in materia di sicurezza per un ammontare complessivo pari a circa € 23.000,00.