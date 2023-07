Baby Gang e atti vandalici anche a San Bortolo e Laghetto, gruppo Rucco sindaco: “Serve un forte intervento”

Riceviamo e pubblichiamo una comunicazione del Gruppo Consiliare Rucco Sindaco sugli episodi di microcriminalità che riguardano alcuni quartieri di Vicenza.

“Dopo la donna di 42 anni aggredita con una pistola puntata alla tempia – scrivono – un uomo preso a martellate a Campo Marzo, anche il quartiere di San Bortolo ed il quartiere di Laghetto, solitamente tranquilli, in ostaggio di una o piu’ baby gang che, tra bravate e atti vandalici, sta seminando, da giorni, la paura ed il disordine.

Si tratterebbe, per quanto noto, di un gruppo di ragazzi apparentemente davvero di giovane eta’, tra i 12 e 14 anni che nei pomeriggi lanciano sassi su vetri delle abitazioni e delle scuole, danneggiano panchine, abbandonano rifiuti, danneggiano la cartellonistica stradale. Inoltre, sono stati visti sdraiarsi sul manto stradale, sfidando le auto in transito.

Apprendiamo queste notizie dai residenti che, estremamente preoccupati, chiedono maggiori controlli ed un segnale chiaro e forte di intervento.

Addirittura il Circolo Noi, punto sociale e culturale della citta’ e del quartiere di Laghetto, luogo fondamentale di aggregazione soprattutto per i minori, e’ arrivato a chiudere per qualche giorno come segnale di protesta rispetto ai vandalismi eccessivi: siamo vicini al Circolo Noi, e a tutti i volontari, responsabili e addetti esprimiamo la nostra solidarieta’ ed il nostro appoggio.

Il tema dei disagi giovanili e’, purtroppo, tristemente noto, ed e’ frutto di una serie di fattori che richiamano le responsabilita’ di molti, dalle famiglie alla scuola, ai social e alle istituzioni: proprio per questo siamo chiamati tutti ad unire le forze perche’ episodi di questo tipo cessino immediatamente, confidando che non succeda mai l’irreparabile visti i rischi che questi ragazzini si prendono, incuranti del pericolo e del valore della vita”.