Avevano occupato abusivamente una palazzina: denunciate quattro persone senza fissa dimora

La polizia locale è intervenuta giovedì mattina per sgomberare quattro persone, tre uomini e una donna, senza fissa dimora, che avevano occupato abusivamente una palazzina abbandonata al numero 15 di via Bonollo. Uno di loro dovrà rispondere anche di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, perché trovato in possesso di due dosi di marijuana. Tra di loro anche un immigrato irregolare, cui è stato consegnato l’ordine di espulsione dal territorio italiano. Lo riporta il Giornale di Vicenza.

I residenti della zona avevano notato i senza fissa dimora già da tempo. La palazzina ha un unico accesso, sicché non è stato difficile, per i poliziotti, bloccarli. Al primo piano sono stati trovati C.A., 28 anni, vicentina, con residenza ufficiale a Schio, ed N.N., 35 anni, immigrato nigeriano, muniti di cartoni, coperte ed effetti personali. L’uomo aveva circa 2 grammi e mezzo di marijuana. Sempre allo stesso piano anche O.E., 36 anni, nigeriano anche lui e senza permesso di soggiorno.

Al piano di sopra, infine, E.F.S., 36 anni, anche lui cittadino nigeriano, con permesso di soggiorno per protezione sussidiaria scaduto. Il quartetto è stato quindi condotto in macchina alla sede di contrà Soccorso Soccorsetto per la denuncia.