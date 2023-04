Auto sbanda e finisce sotto il guardrail: estratta una donna (FOTO)

Poco prima delle 9:30 di oggi, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Carlesse a Dueville per un’auto finita sotto il guardrail dopo la perdita di controllo del mezzo da parte della conducente, rimasta ferita. i vigili del fuoco arrivati da Vicenza con due automezzi, hanno messo in sicurezza l’auto ed estratto in collaborazione con i sanitari del Suem la donna, rimasta bloccata al posto guida.La conducente è stata stabilizzata e trasferita in pronto soccorso a Vicenza per ulteriori accertamenti. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa un’ora.