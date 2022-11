Auto contro platano a Montecchio: bimba di 6 anni grave

Grave incidente poco dopo le 15 in località Ghisa a Montecchio Maggiore dove un’auto condotta da una donna residente a Trissino, per cause in corso di accertamento è finita contro un platano. A bordo anche la figlia di 6 anni le cui condizioni sono apparse subito gravi. La strada che collega Trissino a Montecchio è rimasta bloccata con disagi al traffico. Sul posto un’ambulanza del Suem 118 e l’elisoccorso. I sanitari hanno stabilizzato la bambina per poi trasportarla in codice rosso all’Ospedale di Verona Borgo Trento