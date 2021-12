Auto contro muro, conducente estratta dalle lamiere (FOTO)

Poco dopo le 8.30 i vigili del fuoco sono intervenuti in località Fonte Margherita a Torrebelvicino per un’auto finita contro un muretto, dopo la perdita di controllo del mezzo da parte della conducente rimasta ferita. I pompieri, arrivati da Schio, hanno messo in sicurezza l’auto ed utilizzando cesoie, divaricatori e martinetti idraulici liberato la persona rimasta incastrata nell’abitacolo. La donna è stata assistita e stabilizzata dal personale sanitario del 118 per essere poi trasferita in ospedale. La polizia locale ha eseguito i rilievi del sinistro.