Assistenza domiciliare: siglato l’accordo tra la Casa di riposo di Asiago e il Comune di Enego

Da lunedì 3 luglio sono ufficialmente attivi i Servizi di Assistenza Domiciliare offerti dalla Casa di riposo di Asiago all’interno del Comune di Enego. Questa novità è frutto di un accordo siglato nei giorni scorsi dai due Enti e sarà valido ufficialmente fino a fine anno ma prorogabile al 2027. I servizi – erogati tutte le mattine dal lunedì al sabato – sono dedicati a persone fragili residenti e domiciliate a Enego e vanno dalla cura e igiene personale alla consegna dei pasti e al governo della casa.

Nello specifico, a beneficiarne saranno persone parzialmente o non autosufficienti, soggetti con disabilità psico-fisica e sensoriale, persone con limitazioni funzionali, in condizione di emarginazione, prive o carenti di sostegno familiare, di risorse relazionali, con patologie fisiche, psichiche, sensoriali, problematiche di dipendenza, famiglie con minori, minori nell’ambito di progetti sociali a supporto delle cure genitoriali. Essi potranno farne richiesta attraverso i Servizi Sociali del Comune di Enego, che in collaborazione con la struttura asiaghese valuteranno la situazione caso per caso, ed elaboreranno un Piano Assistenziale Individuale per ogni persona selezionata. La Casa di riposo di Asiago metterà a disposizione una vera e propria équipe per gestire al meglio i servizi, con operatori sul campo e supervisione costante, anche in situazioni emergenziali.

Ampio lo spettro dei servizi proposti, mirando sempre al miglioramento delle condizioni di vita della persona, favorendo laddove possibile l’autonomia individuale e rafforzando le relazioni famigliari e di vicinato. Si va dall’assistenza nell’igiene personale – toeletta, bagno, lavaggio e pettinatura capelli, cura mani e piedi – all’assistenza più in generale della persona – vestizione e svestizione, alzata e coricamento a letto, assunzione di pasti, deambulazione, mobilizzazione nell’uso di protesi e ausili, assunzione di farmaci o cure terapeutiche, semplici medicazioni, misurazione della temperatura corporea, rilevazione e segnalazione a chi di competenza di eventuali sintomi di malessere manifestati dalla persona. Non mancherà un supporto al governo della casa – pulizia, areazione e riordino dell’ambiente di vita, cambio della biancheria personale e del letto, consegna e ritiro da lavanderia di indumenti, biancheria raccolta e rimozione rifiuti – ma anche altre attività a favore della persona, quali preparazione dei pasti, disbrigo di commissioni, utilizzo di apparecchi vari strumentali alla vita della casa, sostegno alla vita di relazione familiare e di comunità, amicale e all’inserimento in gruppi; infine l’operatore domiciliare affiancherà l’utente anche nel disbrigo di pratiche amministrative e altre attività, sia a domicilio che in altre sedi. Previsto anche un servizio di consegna pasti a domicilio, attivo anche in questo caso dal lunedì al sabato.

“Le attività di assistenza domiciliare sono molto richieste e lo saranno anche in futuro, considerando una popolazione che invecchia sempre più – osserva il sindaco del Comune di Enego, Marco Frison -. Per questo siamo felici di poter dare una risposta concreta ed entusiasta ai nostri cittadini grazie alla collaborazione sottoscritta con la Casa di riposo di Asiago: ciò dimostra ancora una volta che la collaborazione, l’unione delle rispettive risorse e competenze di ciascun Ente permette di perseguire in maniera più efficiente ed efficace obiettivi di interesse comune“.

“Siamo molto entusiasti di questo risultato e della fiducia riposta in noi da parte del Comune di Enego – spiegano il presidente e la direttrice della Casa di Riposo di Asiago, Carlo Arduini e Tania Santi -. Siamo lieti di poter offrire i nostri servizi alla cittadinanza non solo di Asiago ma di tutto l’Altopiano, certi che i nostri operatori – competenti, attenti e qualificati – potranno svolgere un ottimo lavoro, non solo in termini assistenziali ma anche umani”.