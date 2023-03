ASIAGO – Shopping nei negozi in centro senza pagare: 55enne arrestato

Un 55enne di origini pugliesi, temporaneamente domiciliato ad Asiago, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato per una serie di furti reiterati. Nel tardo pomeriggio di domenica scorsa infatti l’uomo sarebbe entrato in una serie di negozi del capoluogo altopianese, prelevando diversi oggetti ma senza pagarli. La refurtiva comprendeva due paia di occhiali da sole, un berretto da baseball, delle ciabatte in tessuto e un giubbotto trapuntato senza maniche. L’uomo è stato fermato intorno alle 19 da uno dei negozianti derubati e poi da alcuni passanti. I carabinieri sono intervenuti immediatamente, hanno portato l’uomo in caserma e l’hanno denunciato. Il valore della merce rubata è di circa 150 euro.

I fatti: l’uomo si è messo a camminare in centro, fermandosi alle vetrine, controllando alcuni oggetti e chiedendo pure informazioni ai negozianti. Nel frattempo, faceva cadere la merce rubata in una borsa di grandi dimensioni. Un passante si è accorto delle manovre del 55enne e ha avvertito un negoziante vittima di uno dei furti. Questi ha rincorso l’uomo mentre il passante chiamava il 112. Dopo le incombenze di rito, il 55enne è stato rimesso in libertà.

L’uomo era già stato arrestato lo scorso gennaio per il furto di una Fiat Sedici, rischiando anche di travolgere la proprietaria.