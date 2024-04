Asiago – Jolanda compie 100 anni, fuggì dall’Istria verso l’Altopiano

Un secolo di storia, un secolo di vita trascorso quasi tutto nell’amata Asiago dopo la fuga dall’Istria. A compiere 100 anni è la signora Jolanda Glavina, da tutti meglio conosciuta come Jole. Per lei uno straordinario traguardo celebrato alla casa di riposo di Asiago in compagnia dell’amato figlio Luca, di alcuni cari amici di famiglia, dello staff e del Presidente dell’IPAB dell’Altopiano, Paolo Finco, e dell’Assessore alle Politiche Sociali e della Famiglia del Comune di Asiago.

La signora Jolanda ­Glavina, detta Jole, non è nata ad Asiago ma è qui che ha trascorso gran parte della sua vita dopo aver abbandonato la terra natia, la città di Pola, a soli vent’anni. Lei e il marito, Alcide Mazzaro, entrambi esuli istriani, dopo una difficile permanenza in un campo profughi hanno trovato sulle montagne dell’Altopiano un luogo da chiamare casa e dove poter costruire la loro famiglia. Lui insegnante di scuole elementari, lei dedita alla cura del nido domestico e dell’adorato figlio Luca.

La signora Jole, classe 1924, è sempre stata una donna benvoluta e ben inserita nella comunità, solare e di bella presenza, che per anni ha fatto anche da babysitter per moltissimi bambini asiaghesi che ancora la ricordano per i suoi sorrisi e i suoi modi gentili.

A festeggiarla nel suo giorno speciale gli amici di una vita che l’hanno accolta a braccia aperte ad Asiago dopo gli anni complicati dell’esilio, il figlio Luca, l’affezionato gruppo di lavoro del Centro, il Presidente dell’IPAB, Paolo Finco, e l’Assessore alle Politiche Sociali e della Famiglia.

“È sempre un enorme piacere poter festeggiare un traguardo così importante nella nostra struttura e poter rendere omaggio a delle esistenze così ricche e degne di memoria – dichiarano dalla Direzione presidenza e dagli uffici –. Rinnoviamo i nostri auguri alla cara signora Jole di poter trascorrere tanti altri momenti felici in nostra compagnia.”