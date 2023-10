ARZIGNANO – (VIDEO) Ultimi posti disponibili per il corso ITS Green Leather Manager: per un posto sicuro nel mondo della concia

Il sindaco Alessia Bevilacqua, assieme al direttore del Distretto della Pelle Matteo Macilotti: “Il corso ITS Green Leather Manager è una grande opportunità per i nostri giovani e per i professionisti che vogliono qualificarsi per avere un ruolo di protagonisti nel settore della Pelle, fiore all’occhiello dell’economia della Valle del Chiampo. Una formazione di alto livello che prepara su diversi fronti, dalla sostenibilità all’organizzazione aziendale”

Il Comune di Arzignano, assieme al Distretto Veneto della Pelle, informa i nostri giovani, studenti diplomati, anche già occupati, gli ULTIMI 5 POSTI DISPONIBILI per il corso ITS Green Leather Manager ad Arzignano (VI). Questa è un’opportunità straordinaria per entrare e crescere professionalmente nella prima filiera della pelle italiana, diventando un esperto nella sostenibilità dell’industria conciaria.

Il corso ITS Green Leather Manager è l’unico in Italia a formare la figura altamente specializzata del Green Leather Manager. Non solo è aperto ai neo-diplomati, ma anche ai professionisti del settore desiderosi di approfondire le proprie conoscenze.

I corsisti saranno affiancati da professionisti del settore e docenti universitari, studiando materie fondamentali come chimica dei materiali concianti, gestione del ciclo di concia, analisi di laboratorio, e molto altro. Inoltre, impareranno sull’organizzazione aziendale, la sostenibilità, il marketing d’impresa e il business english, completando una formazione manageriale completa.

Con un tasso di occupazione superiore al 90% tra gli iscritti, questo corso premiato a livello europeo offre concrete possibilità di inserimento nel mondo del lavoro, collaborando con aziende leader nel settore della pelle e non solo.

Non perdete l’opportunità di investire nel vostro futuro! Inviate subito la vostra candidatura a michela.calabria@itscosmo.it e scoprite di più sul corso su https://www.itscosmo.it/corsi/veneto/arzignano/green-leather-manager/.

Il vostro futuro inizia qui, nella Valle del Chiampo.