Arzignano – Prende forma la Galleria Beltrame e la Sala Consiliare cambia aspetto

Iniziati i lavori per la Galleria Beltrame in Municipio. Il sindaco Alessia Bevilacqua e l’assessore alla cultura Giovanni Fracasso: “Da due anni lavoriamo all’idea di una mostra permanente che dia dignità e valorizzi l’opera pittorica del concittadino Achille Beltrame, trovando spazio nel luogo simbolo della città, il municipio. Poterla inaugurare come finale dell’anno Beltramiano è una grandissima soddisfazione”

L’Amministrazione comunale di Arzignano, nel tempo, ha sempre agito per valorizzare l’opera di Achille Beltrame, organizzando manifestazioni per illustrare la sua multiforme attività artistica.

Ma questa volta è arrivata ad uno dei momenti più importanti di questa attività, dando il via ai lavori per ospitare in municipio una mostra permanente dell’artista arzignanese, la GALLERIA ACHILLE BELTRAME.

Il sindaco Alessia Bevilacqua e l’assessore Giovanni Fracasso:

“Siamo sicuri che con la galleria Achille Beltrame abbiamo trovato il modo di valorizzare il patrimonio pittorico in possesso del Comune e questo sarà un atto iniziale destinato ad arricchirsi con il tempo.

Sarà il fulcro e il perno per farla crescere e un’enorme opportunità per celebrare l’illustre concittadino e per farlo conoscere pienamente anche a chi ne conosce solo parzialmente la figura.

Un momento veramente importante per la nostra città, un’idea sviluppata per coniugare le esigenze di tenere aperta al pubblico una mostra permanente e di avere uno spazio importante, facilmente raggiungibile, in centro città. Quale migliore spazio che il Municipio di Arzignano? In questo modo potremmo studiare degli orari di ingresso al pubblico e dei momenti per le visite di scolaresche e gruppi. Lavoreremo con il vicesindaco, Enrico Marcigaglia, per l’aspetto turistico e promozionale, perchè la Galleria Achille Beltrame diventi un modo per attirare gli amanti dell’arte nella nostra città e dare alla mostra permanente tutta la visibilità che merita.

Sicuramente da parte nostra un grande grazie va al Comitato Beltrame, che ha lavorato in modo volontario in questi anni per la catalogazione e classificazione delle opere: è grazie al loro contributo se siamo arrivati oggi a questo risultato.“.

Nel giro di un paio di mesi arriveremo all’inaugurazione ufficiale e alla definizione di modalità di visita della mostra sia per accessi individuali che gruppi.

In queste 3 IMMAGINI, una piccola ANTEPRIMA (senza svelare troppo…) per dare delle suggestioni sul risultato finale dei lavori iniziati in questi giorni e di come si presenterà la GALLERIA ACHILLE BELTRAME in Municipio.

La nuova disposizione seguirà un ordine cronologico-didattico per spaziare temporalmente tutta la vita di Beltrame.

Saranno riconoscibili tre macro aree: • il ritratto paesaggistico, un’area dove i luoghi sono al centro dell’interesse, ospitata nella sala per l’accesso alla segreteria e all’ufficio del sindaco e del segretario comunale).

• la biografia di Beltrame, che aiuta alla comprensione della storia dell’Italia e degli italiani, a cavallo tra Ottocento e Novecento(un percorso didattico, che si sviluppa per tutto il corridoio centrale del palazzo comunale, accompagnando il visitatore verso la sala del Consiglio).• i ritratti di famiglia, ospitati nella sala del Consiglio Comunale, tutta focalizzata sulle persone.