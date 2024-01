ARZIGNANO – Operata e salvata la splendida oca del Conte Fiocchi

Nella valle del Chiampo tutti conoscevano il ‘Conte Fiocchi’, al secolo Luigi dal Maso, scomparso il 9 agosto 2017 a causa di un incidente stradale. Era un vero e proprio mito nella zona. Nato a Pugnello, frazione di Arzignano ma residente da tempo a Chiampo, viveva in un alloggio di fortuna nella zona industriale di Chiampo, vicino al torrente. Quando morì, i suoi animali rimasero senza padrone e più di qualche esemplare fu adottato da cittadini di Arzignano e Chiampo, anche con l’aiuto del Canile di Arzignano. Fra questi anche una splendida oca, che fu adottata da Antonella, amante degli animali e residente a Tezze.

Nei giorni scorsi l’oca, chiamata ‘Fiocchi’ in onore del Conte suo primo proprietario, si è fatta male ad una zampa ed è stata portata dal veterinario da Antonella. Dopo l’operazione è tornata in forma ed ora potrà tornare dal suo compagno Brutus (nella foto qui sotto). Un bell’esempio di amore per gli animali e un bel tributo al compianto Conte Fiocchi.