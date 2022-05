Arzignano – Minaccia donna con coltello da 20 cm al Parco dello Sport, denunciato 51enne

Nel corso della giornata del 9 maggio 2022 i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Valdagno hanno denunciato per minaccia aggravata e porto abusivo di armi un uomo italiano residente ad Arzignano classe 1971.

Nella tarda serata dello scorso 08 maggio la Centrale operativa di Valdagno veniva attivata perché in Arzignano, Viale dello Sport, era stata segnalata una lite in atto. In particolare veniva segnalata la presenza di un uomo intento a minacciare con coltello una donna di 45 anni.

Sulla base della segnalazione veniva immediatamente inviata la pattuglia, attivando le procedure previste per tale tipo di intervento.

Giunta sul posto nell’arco di pochi minuti venivano individuati l’uomo e la donna segnalati. Tuttavia non si constatava la presenza di armi. I militari operanti insospettiti dalla situazione procedevano quindi d’iniziativa ad effettuare una perquisizione che di fatto portava a rinvenire nella disponibilità dell’uomo un coltello della lunghezza di oltre 20 cm.

I militari adottando tutte le previste tecniche operative per tale tipo di situazione prendevano il coltello dall’uomo e lo ponevano sotto sequestro penale.

Accompagnato in Caserma l’uomo veniva denunciato per le minacce poste in essere e per il porto abusivo del coltello. Dovrà rispondere di detti reati dinanzi alla Autorità Giudiziaria di Vicenza.