ARZIGNANO – Allagamenti a San Bortolo: il cantiere di via Tordara completato in anticipo

Arzignano, stop allagamenti a San Bortolo. Completato in anticipo il cantiere di via Tordara

Si è chiuso con due mesi di anticipo rispetto alla tabella di marcia il cantiere di via Tordara a San Bortolo per scongiurare il rischio di allagamenti che in passato hanno colpito non solo le strade, ma anche alcune abitazioni private in occasione di intense precipitazioni.

Il cantiere è iniziato nel luglio del 2021 ed ha portato al rifacimento delle fognature con la posa di nuove condotte per la separazione delle acque reflue civili da quelle meteoriche provenienti da via Costa, che vengono raccolte poco più giù nel corso d’acqua Valle del Pereo.

Per regolare i flussi, è stato realizzato all’incrocio con via Costa un manufatto di alleggerimento, dotato di uno sgrigliatore rotante, in grado di regolare il flusso verso il depuratore e di far defluire in modo controllato la portata in eccesso, trattenendo i solidi che altrimenti finirebbero nel corso d’acqua.

Il cantiere da 200.000 euro è stato completato con la sistemazione idraulica del corso d’acqua Valle del Pereo, attraverso il rivestimento del fondo e dei muri in sasso per far fronte a piogge di grande portata, e con l’asfaltatura integrale di via Tordara.