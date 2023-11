Arzignano – Al via Prossimapelle, Marcigaglia (Acque del Chiampo): “Continui dialogo fra conciatori, chimici e gestore idrico”

Prossimapelle, presidente Marcigaglia: “Conciatori, chimici e gestore idrico continuino a dialogare nell’ottica dell’economia circolare per trovare soluzioni ai problemi”

“È fondamentale che i conciatori dialoghino con i chimici e il gestore idrico che si occupa di depurazione per trovare le soluzioni ai problemi nell’ottica dell’economia circolare”.

Lo ha detto il presidente di Acque del Chiampo, Renzo Marcigaglia, questa mattina all’inaugurazione della fiera Prossimapelle nella nuova sede del Distretto Veneto della Pelle, negli spazi della ex Nuova Lapel ad Arzignano. All’evento hanno partecipato anche il vice presidente di Acque del Chiampo, Guglielmo Dal Ceredo, e il direttore generale, Andrea Chiorboli.

“Non siamo ancora usciti dalla situazione difficile dovuta alle due guerre in corso, alla svalutazione e alla crisi energetica – ha aggiunto il presidente Marcigaglia – ma anche nei momenti di difficoltà sono convinto che il miglioramento delle performance ambientali sia il segreto per avere un futuro. Nei prossimi mesi andremo incontro ad una riduzione dei carichi inquinanti, in particolare cloruri e solfati, per preservare ulteriormente i corsi d’acqua. E Acque del Chiampo sarà sempre vicina agli imprenditori della filiera della concia, di cui è parte integrante, per trovare soluzioni e alternative in grado di far lavorare al meglio le aziende”.