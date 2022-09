ARCUGNANO – OCCHIO AL RISPARMIO: LUCI SPENTE E SCUOLA GREEN

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Per essere aggiornato sulle notizie di cronaca di Vicenza e dintorni iscriviti al gruppo Facebook:

Le scuole elementari di Torri di Arcugnano spengono le luci: nell’istituto sono stati presi dei provvedimenti importanti per limitare gli sprechi e i consumi, in vista di un caro bollette importante previsto per l’inverno. Ne parla il sindaco Paolo Pellizzari, nel servizio di Paolo Usinabia.