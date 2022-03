Appello da Vicenza e Danzica a tutti i sindaci europei: firmare per dire stop alla guerra con tre azioni

Una petizione indirizzata a tutte le autorità locali d’Italia e d’Europa per chiedere il cessate il fuoco immediato in Ucraina

L’appello lanciato dal Comune di Danzica (Polonia), con il supporto di ALDA (Vicenza) per chiedere all’UE un’intervento deciso per un cessate il fuoco immediato in Ucraina. La Petizione è indirizzata a tutti i sindaci e ai rappresentanti di governi locali d’Italia e d’Europa. La petizione va firmata entro domanientro domani!

Il Comune di Danzica (Polonia), con il supporto di altre Organizzazioni europee tra cui ALDA Associazione Europea per La Democrazia Locale, basata a Vicenza, ha indetto una petizione per chiedere all’Europa una risposta più forte al conflitto in Ucraina e terminare la guerra al più presto.

Indirizzata a tutti i sindaci e ai rappresentanti di governi locali, la petizione si basa su 3 punti fondamentali:

1. Costringere il governo russo ad aprire corridoi umanitari

2. Aumentare la solidarietà europea per elaborare e adottare rapidamente le decisioni riguardanti l’accoglienza e il ricollocamento dei rifugiati in Europa

3. Fermare tutte le relazioni commerciali con la Russia e la Bielorussia fino al ritiro dell’esercito russo dall’Ucraina

ALDA, in quanto Associazione che da oltre 20 anni lavora per favorire pace e sviluppo nelle comunità locali di tutta Europa, invita tutte le autorità locali ad unirsi alle centinaia di sindaci italiani ed europei in questa richiesta e firmare la petizione per porre fine alla guerra in Ucraina.

Firma la petizione:www.tiny.pl/9n7nt

Cerchiamo di raggiungere 1000 firme entro venerdì 18 marzo!

Leggi la Dichiarazione congiunta in italiano: https://bit.ly/3wg1Vaj

Maggiori informazioni sul sito web: https://bit.ly/3qdh88k

ALDA (VICENZA)

L’Associazione, con uno dei suoi sei uffici in Viale Milano 36 a Vicenza, è leader strategico nella creazione di reti e sinergie tra comuni, organizzazioni non governative e società civile promuovendo il buon governo e la democrazia attraverso un approccio partecipativo e multi-settoriale.

ALDA si pone da sempre l’obiettivo di ascoltare e incoraggiare i cittadini e gli enti locali per promuovere insieme realtà sempre più democratiche per una maggiore inclusione sociale, integrazione e sostenibilità.

ALDA a Vicenza è impegnata con il Gruppo Scintilla per la riqualificazione urbana del quartiere di Viale Milano ma anche con il Movimento Federalista Europeo, sezione cittadina.