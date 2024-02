Acque del Chiampo con i sindaci del territorio alla Fiera internazionale Lineapelle a Milano

Acque del Chiampo con i sindaci del territorio ha partecipato all’edizione 103 di Lineapelle, la Fiera Internazionale dedicata alla produzione conciaria, organizzata da Unic a Milano Rho dal 20 al 22 febbraio, con 1.167 aziende provenienti da 43 Paesi.

Il vice presidente Guglielmo Dal Ceredo e il direttore generale Andrea Chiorboli hanno visitato gli stand di alcune delle aziende servite per la depurazione industriale e del Distretto Veneto della Pelle, accompagnati dai sindaci Alessia Bevilacqua (Arzignano) con Enrico Marcigaglia (vice sindaco e presidente del Comitato Arzignano Capitale della Pelle), Filippo Negro (Chiampo), Gianfranco Trapula (Montecchio Maggiore), Gabriele Tasso (San Pietro Mussolino), Omar Loris Trevisan (Altissimo), Romina Bauce (Nogarole) ed Elisa Maria Ferrari (Crespadoro), con Lucia Grieco, dirigente scolastico dell’ITTE Galilei di Arzignano.

“Gli imprenditori ci hanno rappresentato i loro timori per le incognite del mercato in un momento molto delicato per gli equilibri internazionali – commentano il vice presidente di Acque del Chiampo, Guglielmo dal Ceredo, e il direttore generale, Andrea Chiorboli -. Ma abbiamo registrato anche grande determinazione e consapevolezza della necessità di investire in innovazione e sostenibilità per continuare nel percorso per la riduzione degli impatti ambientali, attraverso la collaborazione tra gestore idrico pubblico e aziende private nell’ottica dell’economia circolare”.