Antica Fiera del Soco, Marcello Rosano nominato nuovo presidente

Il Sindaco di Grisignano di Zocco, Elisa Bastianello, in qualità di rappresentante del socio unico, ed il nuovo Presidente del Consiglio di amministrazione di Antica Fiera del Soco S.r.l., Marcello Rosano, comunicano ufficialmente l’avvenuta nomina del nuovo organo amministrativo, segnando una significativa evoluzione nella governance della società.

La scelta di sostituire l’amministratore unico con un CdA risponde all’esigenza di rafforzare la struttura gestionale, per far fronte alla crescente complessità dell’evento fieristico annuale di settembre, garantire il pieno raggiungimento dell’oggetto sociale e sviluppare nuove attività in linea con gli indirizzi dell’Amministrazione Comunale.

Il precedente Presidente e Amministratore Unico, Nazzareno Carraro, ha rassegnato le dimissioni in un clima di piena collaborazione e condivisione con il Sindaco e il nuovo CdA, ritenendo giunto il momento di affidare a nuovi soggetti il compito di proseguire e ampliare l’importante lavoro svolto fino ad oggi.

«Questo importante risultato testimonia l’impegno dell’Amministrazione Comunale nel promuovere una visione ambiziosa e dinamica per il futuro di Antica Fiera del Soco S.r.l.

Abbiamo scelto di affiancare alle competenze dei nuovi amministratori, che entrano con entusiasmo e determinazione, il prezioso patrimonio di conoscenze ed esperienze maturato nel tempo dagli storici collaboratori, preservandolo e valorizzandolo. Un sentito ringraziamento va al precedente Amministratore Unico, Nazzareno Carraro, ed ai suoi collaboratori, per il fondamentale contributo prestato e per quello che continuerà ad offrire in altra veste, rappresentando un pilastro di riferimento e continuità. Al contempo, accolgo con grande fiducia le nuove energie che arricchiranno questa realtà. Sono soddisfatta del percorso intrapreso, risultato di una visione lungimirante e di un lavoro corale, orientato ad un futuro in cui tradizione ed innovazione troveranno un equilibrio virtuoso. Sono certa che questa nuova fase rappresenti una garanzia per rispondere con efficacia alle sfide e alle opportunità che ci attendono, nel pieno rispetto delle radici e delle aspirazioni della nostra comunità» ha dichiarato il Sindaco Elisa Bastianello.

Verrà organizzata un’assemblea pubblica per la presentazione ufficiale ai cittadini di Grisignano e al vasto pubblico della Fiera del nuovo CdA e del rinnovato gruppo societario.