Annuncia il suicidio su TikTok: salvata dalla Polfer

Annuncia il suicidio su TikTok ma viene rintracciata dalla polizia e salvata: è successo a una donna di 44 anni, intercettata alla stazione di Padova dove voleva gettarsi dal treno in corsa. Sono stati gli agenti della Polfer di Castelfranco Veneto, nel Trevigiano, ad accorgersi del messaggio disperato della donna, lanciato sul social network TikTok. La 44enne era in viaggio su un treno che dal Trevigiano era diretto a Padova. Gli agenti trevigiani hanno così allertato i colleghi patavini, innescando la catena dei soccorsi. I poliziotti hanno monitorato tutti i treni in arrivo e sono riusciti così a individuare la 44enne, che è stata avvicinata con cautela e poi accompagnata negli uffici della stazione, in attesa di essere affidata alle cure del personale sanitario.