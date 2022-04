AMMODERNAMENTI E FLUIDITÀ: LA TRATTA VICENZA-SCHIO SI RINNOVA

Per restare aggiornati sulle notizie di Schio e dell'Alto Vicentino iscriviti alla pagina

Salto in avanti importante per la tratta Vicenza – Schio: il vertice con i sette sindaci dei comuni coinvolti nel tracciato e l’assessore regionale De Berti. Con in mente il difficile tratto di Anconetta, e la consapevolezza di un progetto e di un lavoro importante, ne parlano il sindaco di Schio, Valter Orsi, e il vicesindaco di Vicenza, Matteo Celebron, nel servizio di Elisa Santucci.