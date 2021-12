Ambiente: Simona Siotto chiede chiarezza sull’incendio di Futura

L’assessore all’ambiente del comune di Vicenza e Vicepresidente del Consiglio di bacino dei rifiuti “Vicenza” interviene a margine del terzo incendio che nel giro di 18 mesi ha colpito l’azienda “Futura” che lavora nel settore del trattamento dei rifiuti, con sede a Montebello.

“Nell’esprimere vicinanza al sindaco Dino Magnabosco e a tutti i cittadini di Montebello per questo ennesimo rogo – fa sapere Simona Siotto – credo sia necessario fare chierezza e molta più attenzione a situazioni di questo tipo che incidono negativamente sulla qualità dell’aria.

Proprio perchè stiamo lavorando in questa direzione in maniera unitaria tra Comuni, credo sia importante un coinvolgimento di tutti per capire come agire e cosa può fare la parte pubblica o se la Provincia, ad esempio, possa avere maggior potere di controllo e attenzione in questi casi. E’ mia intenzione confrontarmi con il consigliere provinciale delegato all’ambiente Matteo Macilotti per creare un tavolo di coordinamento per intervenire con efficacia anche attraverso protocolli che possano prevenire ed evitare situazioni come queste”.