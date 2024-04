Amazon Prime Video: fine della pacchia, ora c’è la pubblicità

Da ieri gli abbonati ad Amazon Prime Video non vedono più i programmi senza pubblicità. Sui televisori smart è comparso un messaggio che annunciava l’inizio dell’inserimento pubblicitario, con la possibilità di ‘eliminarlo’ pagando 1,99 euro al mese.

La cosa ha causato reazioni fra gli abbonati, molti dei quali non erano a conoscenza di quanto stava avvenendo (nonostante la mossa fosse stata annunciata, anche attraverso una comunicazione inviata via email ai propri clienti). Una decisione giustificata dalla necessità di mantenere elevati standard di produzione per i contenuti offerti agli utenti. Sarà ora interessante osservare il feedback degli abbonati e l’impatto sul mercato dello streaming. Gli stacchi sono obiettivamente fastidiosi e riportano nell’utente le sensazioni di rigetto che caratterizzano la tv lineare.

Come togliere la pubblicità

Nell’angolo in alto a destra della homepage del sito, è presente la scritta “Senza pubblicità” (nell’app è indicato come AD, abbreviazione di advertising): cliccando su di essa, ci si autentica con la propria password e si trova tra le prime opzioni quella che invita a “Eseguire l’upgrade per guardare film e serie TV Prime senza pubblicità”, accompagnata da un pulsante per confermare l’addebito di 1,99 euro al mese. Questo importo si aggiunge chiaramente ai 49,90 euro annuali del costo di Amazon Prime.