Altopiano – Uomo travolto da cancello di 3 quintali: è grave

Grave infortunio lunedì in tarda mattinata in via Malga Erio a Roana. Un uomo di 50 anni è stato travolto da un cancello del peso approssimativo di 3 quintali ed è rimasto schiacciato riportando gravi ferite. E’ stato portato in elisoccorso all’ospedale San Bortolo di Vicenza e la prognosi rimane riservata. Sul posto, oltre ai sanitari del Suem, sono accorsi anche i carabinieri della forestale e la Polizia Locale per i rilievi e per ricostruire la dinamica dell’infortunio.