ALTOPIANO – Auto si rovescia, due giovani all’ospedale

Alle 19 di ieri i vigili del fuoco sono intervenuti in contrà Ciscati, a Lusiana Conco, per un’auto finita rovesciata. Nell’occasione, sono rimaste ferite le due giovani donne all’interno della vettura.

I pompieri, accorsi da Asiago, hanno messo in sicurezza l’auto finita cappottata, mentre le due donne sono state prese in cura dal personale del Suem per essere trasferite in ambulanza in ospedale a Bassano del Grappa.

Al momento dell’incidente sulla zona gravava una fitta nebbia. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle 21:30 con il recupero dell’auto da parte del carro attrezzi.