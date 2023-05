ALTO VICENTINO – Spaccio di marijuana, denunciati due ragazzi

Due ragazzi finiscono nei guai. All’inizio del mese di maggio, su indicazione di alcuni genitori, l’amministrazione Comunale di Carrè ha segnalato alla polizia locale Nordest Vicentino una sospetta attività di spaccio di stupefacenti posta in essere da alcuni giovani nei pressi del municipio.

Dopo alcuni accertamenti che davano riscontro positivo, nella serata di venerdì 19 maggio è stato organizzato uno specifico servizio in abiti borghesi, nel corso del quale è stata documentata una cessione di marijuana. Il giovane acquirente, controllato nell’immediatezza, veniva trovato in possesso di 2,7 grammi di marijuana, e per questo segnalato ai sensi dell’art. 75 DPR 309/1990 alla Prefettura-UTG di Vicenza.4

A seguito del rinvenimento della sostanza stupefacente, è stata operata una perquisizione domiciliare a carico del venditore, 22enne del luogo. Nel corso della perquisizione, in particolare nel garage, sono stati rinvenuti due barattoli in plastica rigida contenenti complessivamente 196,40 grammi netti di marijuana, motivo per il quale il 22enne è stato denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza.

In occasione della perquisizione era presente anche un amico del primo spacciatore, che è stato a sua volta trovato in possesso di 45 grammi di Hashish. Anche il secondo giovane, 23enne di Carrè, è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio.

All’interno del garage, adattato a sala svago, veniva inoltre rinvenuta la somma di 1.105 euro, ritenuta provento dell’attività illecita, oltre a materiale atto al confezionamento della sostanza stupefacente, come bilancini, cellophane e forbici. Il tutto è stato sequestrato a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che nella giornata odierna convalidava il provvedimento.