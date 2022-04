Alto vicentino – Spaccio, aggressioni, lesioni: locale chiuso per cinque giorni

I carabinieri della stazione di Malo hanno chiuso il Mada Caffè di Isola Vicentina per cinque giorni, come ordinato dal Questore di Vicenza. La situazione nel locale, nell’ultimo periodo, è diventata infatti ai limiti del tollerabile: tra ottobre 2021 e febbraio 2022, i militari hanno ricevuto svariate denunce e lamentele riguardanti i reati avvenuti all’interno del locale e nelle vicinanze.

Tra questi, un’aggressione ai danni di una donna, poi anche rapinata da due giovani direttisi successivamente nel locale. In un’altra situazione invece, un sospetto indagato per spaccio aveva dichiarato di usare il bar come posto per la sua attività. Innumerevoli poi le denunce di lesioni per liti tra avventori, avvenute dentro e fuori dall’esercizio, così come i tanti furti subiti dai clienti all’interno.

L’elevato numero di reati commessi ha reso necessaria l’emissione di questo decreto di chiusura.