Alto vicentino: si schianta in automobile, gravissimo il guidatore

Ieri sera, intorno alle 22.15, il Suem e i vigili del fuoco sono dovuti accorrere sulla provinciale Valdastico, a Pedemonte, per soccorrere L.R.. Il conducente avrebbe perso il controllo del proprio veicolo, schiantandosi contro un ostacolo. Il giovane (non è stata fornita l’età) è stato estratto dall’abitacolo dai pompieri e portato a Santorso, all’ospedale. Le condizioni sono gravi ma non sarebbe in pericolo di vita. Lunga la procedura dei vigili del fuoco per liberarlo.